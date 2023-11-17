Продюсер Final Fantasy 7 Rebirth заверил, что история не будет слишком сильно отличаться от оригинала

Несмотря на некоторые очевидные изменения в сценарии, ремейк трилогии Final Fantasy 7 кардинально не изменит сюжет оригинальной игры, по крайней мере, согласно последним заявлениям Ёсинори Китасэ.

В интервью GamesRadar продюсер еще раз подтвердил, что ремейки будут связаны с анимационным фильмом «Дети пришествия», который станет каноном в серии, чего не могло бы произойти, если бы сюжет был искажен.

«В конечном итоге произойдёт связь с анимационным фильмом «Дети пришествия», что станет частью канона», — сказал Китасэ. «Общая история, развитие событий не будут искажены таким образом, чтобы в конечном итоге эта связь пропала. Я не думаю, что кто-то этого хочет, и это не то, что мы пытаемся сделать.



Но чтобы история не устарела и чтобы люди точно знали, куда она движется, а не просто слово в слово следует оригиналу, мы добавили элементы, вселяющие сомнения в игроков. Очень важно найти правильный баланс между этими элементами. В конечном счете, мы не пытаемся превратить историю Final Fantasy 7 во что-то совершенно иное. Общий баланс все равно этого не позволит».

В том же интервью Китасэ также рассказал о роли Rebirth как второй части трилогии, сравнив её с фильмом «Звездные войны: Империя наносит ответный удар».

«В первой части были объяснены контекст, обстановка, персонажи и кто они», — добавил продюсер. «Настоящая роль второй части трилогии — углубиться в эти аспекты и то, как персонажи относятся друг к другу, и именно на этом мы сосредоточились».

К заявлениям Китасэ добавлены заявления режиссера Хамагути, который подтвердил, что изменения, внесенные в сюжет Final Fantasy 7, абсолютно необходимы, чтобы держать в напряжении тех, кто играл в оригинал.

«Если мы не добавим эти изменения, не поднимем планку и не сделаем опыт больше и шире, люди будут думать, что уже знают, что произойдет», — сказал Хамагути. «Я хочу избежать этой ситуации. Мы хотим, чтобы люди продолжали сомневаться. Именно так мы подошли к переходу от Remake к Rebirth, делая все больше, шире и глубже».