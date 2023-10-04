Прохождение Final Fantasy 7 Rebirth займет около 50 часов, а в конце игроков будет ждать "неожиданный поворот" ©

Авторы ремейка Final Fantasy 7 продолжают охотно делиться подробностями второй части из запланированной масштабной трилогии. Продюсер игры Ёсинори Китасэ совместно с директором Наоки Хамагучи раскрыли первые подробности сюжета Final Fantasy 7 Rebirth. Если верить заявлениям разработчиков, игроков ждет эпичная история на десятки часов с приятным сюрпризом в финале.

Наоки Хамагучи в разговоре с журналистами из BBC подтвердил, что на полное прохождение Final Fantasy 7 Rebirth у вас уйдет больше 100 часов. Туда входит весь дополнительный контент, включая побочные активности, второстепенные квесты и испытания в открытом мире. Сам сюжет игры будет не менее масштабным, только на его прохождение игрокам потребуется 40 или даже все 50 часов реального времени.

Продюсер проекта добавил, что кульминация сюжета развернется в Забытой столице. А в финале прохождения Final Fantasy 7 Rebirth игроков будет ждать грандиозная сцена с "неожиданным поворотом".

То, что там произойдет, будет неожиданным событием и зацепкой, которая заставит игроков хотеть продолжение. Многие будут с нетерпением ждать третьей и финальной части...

Вторая часть трилогии очень важная, и я не думаю, что она разочарует

— заявил Ёсинори Китасэ, продюсер Final Fantasy 7.

Напомним, ранее разработчики рассказали об устройстве открытого мира в Final Fantasy 7 Rebirth.

Релиз Final Fantasy 7 Rebirth запланирован на 29 февраля 2024 года для PlayStation 5.