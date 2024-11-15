Работа над сюжетом третьей части ремейка Final Fantasy VII завершена, и разработка игры идет полным ходом

Ёсинори Китасэ и Наоки Хамагути приняли участие в семинаре на корейском мероприятии G-Star 2024, в ходе которого дуэт рассказал о трудностях, с которыми столкнулась команда при работе над созданием трилогии ремейков Final Fantasy 7.

Было затронуто много аспектов, связанных с этими играми, но также было подтверждено, что работа над сценарием FF7 Part 3 и последней части трилогии завершена и уже определились с концепцией. По сути, разработчики уже работают над игрой, но о подробностях не сообщили.

Хамагаучи также сделал ставку на использование Хайвинда, заявив, что они намерены позволить игрокам свободно летать по карте мира. По его словам, это поможет расширить возможности исследования и соединить области более органичным образом:

«Мы ставим перед собой задачу создать систему, которая обеспечит такую свободу».

По словам разработчиков, в повествовании третьей части будет соблюден баланс между ностальгией и новизной. Хотя подробностей пока мало, по словам разработчиков, в игре появятся новые повороты и сценарии, расширяющие эмоциональную и тематическую сложность оригинальной истории.

Продюсер Ёсинори Китасе добавил, что целью проекта является превзойти ожидания. Хотя он не смог раскрыть слишком много информации, он подчеркнул, что запланированные нововведения амбициозны и отражают стремление команды. Цель - предложить фанатам потрясающий опыт.