Размер Final Fantasy VII Rebirth будет составлять 150 ГБ; замены дисков, как в оригинальной игре, не будет ©

В интервью изданию Game Informer директор Final Fantasy VII Rebirth Наоки Хамагучи, подтвердил, что объем игры составит 150 Гб, причем 100 Гб будет на одном диске, а 50 Гб - на другом. К сожалению, менять диски местами, как в оригинальной Final Fantasy VII, о чем многие фанаты строили предположения, не получится. Это было сделано для того, чтобы команда могла максимально реализовать свое творческое видение.

"В связи с архитектурой PS5 игроки будут сначала устанавливать всю игру, вставляя оба диска. После этого для полноценной игры потребуется только один из них".

Хамагучи объясняет, что решение разделить Rebirth таким образом было принято не столько для того, чтобы возродить ностальгию, сколько для того, чтобы сохранить возвышенное видение команды. Square всегда представляла себе Rebirth как огромный, высокодетализированный мир, более захватывающий, чем переделанный Мидгар в Remake. Таким образом, втиснув его на один Blu-ray, разработчики были бы вынуждены урезать контент и свои задумки, так что увеличение числа дисков вдвое стало очевидным решением.

Final Fantasy VII Rebirth - это продолжение первой части трилогии Final Fantasy VII Remake. Новая часть гораздо более амбициозна, чем первая, ее действие происходит до "Забытой столицы" из оригинальной игры.

Final Fantasy VII Rebirth выйдет на двух дисках 29 февраля 2024 года для PlayStation 5. Final Fantasy VII Remake доступна на PlayStation 4, а Final Fantasy VII Remake Intergrade, включающая эпизод с Юффи, - на PlayStation 5 и ПК.