Разработчик Final Fantasy 7 Rebirth хочет сделать ИИ-напарников более полезными в бою

Пока что о Final Fantasy 7 Rebirth известно очень мало, но поскольку разработчики обещают, что она будет улучшена по сравнению с предшественницей по целому ряду ключевых параметров, не возникает недостатка в вопросах.
Например, каких улучшений мы можем ожидать в бою? По словам Сатору Коямы, который был ведущим боевым программистом Final Fantasy 7 Remake, в сиквеле появятся компаньоны, которые будут принимать гораздо большее участие в бою.
Как поделился ShinraArch в Twitter, Кояма говорит, что хочет, чтобы в Final Fantasy 7 Rebirth ИИ-компаньоны могли "жонглировать различными техниками и магией в дополнение к простому нападению и защите", когда игроки не контролируют их. Интересно, что, по его словам, его конечная цель - "превзойти" систему Gambit System из Final Fantasy 12-, которая позволяла игрокам задавать определенные модели поведения для членов своей партии и управлять их действиями в боевых столкновениях.
Конечно, в настоящее время все внимание Square Enix сосредоточено на Final Fantasy 16, но можно предположить, что более конкретные подробности о Final Fantasy 7 Rebirth начнут появляться по мере приближения этого года, тем более что игра выйдет на PS5 зимой этого года.
Я так понимаю, Final Fantasy VII Reunion, Final Fantasy VII Remake Intergrade и вот эта игра, это всё Ремейки по частям оригинальной Final Fantasy VII?
Несовсем, Final Fantasy VII Reunion это ремейк Final Fantasy VII Crisis core (PSP)
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это было супер тупо в ремейке когда неконтролируемые персы с кучей навешенной магии не использовали её ВООБЩЕ
ИИ компаньоны, которые "жонглируют магией и техниками"? Что за бред! Это же Final Fantasy, а не какой-то там Dragon Quest. И их система Gambit провалилась в FF12, зачем ее превращать во что-то большее?