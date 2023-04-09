Разработчик Final Fantasy 7 Rebirth хочет сделать ИИ-напарников более полезными в бою ©

Пока что о Final Fantasy 7 Rebirth известно очень мало, но поскольку разработчики обещают, что она будет улучшена по сравнению с предшественницей по целому ряду ключевых параметров, не возникает недостатка в вопросах.

Например, каких улучшений мы можем ожидать в бою? По словам Сатору Коямы, который был ведущим боевым программистом Final Fantasy 7 Remake, в сиквеле появятся компаньоны, которые будут принимать гораздо большее участие в бою.

Как поделился ShinraArch в Twitter, Кояма говорит, что хочет, чтобы в Final Fantasy 7 Rebirth ИИ-компаньоны могли "жонглировать различными техниками и магией в дополнение к простому нападению и защите", когда игроки не контролируют их. Интересно, что, по его словам, его конечная цель - "превзойти" систему Gambit System из Final Fantasy 12-, которая позволяла игрокам задавать определенные модели поведения для членов своей партии и управлять их действиями в боевых столкновениях.

Конечно, в настоящее время все внимание Square Enix сосредоточено на Final Fantasy 16, но можно предположить, что более конкретные подробности о Final Fantasy 7 Rebirth начнут появляться по мере приближения этого года, тем более что игра выйдет на PS5 зимой этого года.