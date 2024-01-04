Разработчики Final Fantasy 7 Rebirth объяснили, почему важно иметь исследуемую карту мира

Final Fantasy 7 Rebirth предложит различные нововведения по сравнению с предыдущей частью, и одним из самых важных является тот факт, что это будет игра с открытым миром. Для саги в этом нет ничего нового, но у Final Fantasy всегда были особые отношения со своими игровыми мирами, и в интервью Game Informer команда Square Enix объяснила, почему в этой игре важно иметь возможность исследовать карту.

По словам Тэцуи Номуры, директора по всем продуктам Final Fantasy 7 в Square Enix, команда разработчиков упорно настаивала на возвращении карты мира.

«С тех пор, как исчезла карта мира, у меня возникло странное чувство», — сказал он. «Я всегда думал, что странно играть без карты мира. Я думал, что у вас не может быть ролевой игры без карты мира, и особенно для Final Fantasy 7, чтобы полностью ощутить этот мир, нам нужна карта мира. Мы не можем обойдемся без неё!».

Продюсер Ёсинори Китасэ заявил:

«Начиная с Final Fantasy 10, когда мы вошли в этот трехмерный мир реального времени, разработка карты мира прекратилась или в некоторой степени остановилась. В десятке стиль заключался в том, что игрок выбирал точку или область, куда он хотел попасть, и отправлялся оттуда. Ощущение такое, что, поскольку это 3D в реальном времени, больше невозможно создать полную карту мира. За пределами 10-й части в Final Fantasy нет четкой карты мира, и это было нормой. Я предполагал, что то же самое будет и с ремейком, поэтому, говоря об этом, Наоки Хамагути [режиссер Final Fantasy VII Remake и Rebirth] отметил, что мы возвращаемся к нашим истокам и восстанавливаем удовольствие от исследования этой огромной карты мира. Это было сильное чувство».

Более того, создавая этот игровой мир, Square Enix также добавила новые оригинальные области.