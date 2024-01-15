Разработчики Final Fantasy 7 Rebirth раскрыли новые подробности о локациях и персонажах

До запуска Final Fantasy 7 Rebirth осталось полтора месяца, и, учитывая продолжающийся ажиотаж вокруг её выпуска, Square Enix предложила еще раз взглянуть на то, что предложит эта ролевая игра. Разработчик раскрыл новые подробности о некоторых локациях, которые вы посетите в огромном мире игры, и о некоторых новых персонажах, которые будут представлены.

Что касается первых, то есть Старборд Юнон, жилой район в укреплённом мегаполисе Юнон. На борту Старборд Юнон с видом на океан расположены жилье для персонала Шинра, элитные бутики и рестораны, и в настоящее время он находится в процессе подготовки к параду в честь инаугурации президента Руфуса Шинры.

Еще одно новое место — Шинра-8, круизный лайнер Шинра, который перевозит людей между восточным и западным континентами планеты и направляется в курортный город Коста-дель-Соль после отправления из Юнона. На борту круизного лайнера игроки смогут принять участие в турнире Queen’s Blood — карточной игре, в которую игроки смогут играть в Final Fantasy 7 Rebirth.

Что касается персонажей, то, конечно же, есть Елена, которую мы несколько раз видели в прошлых трейлерах. Она описана как «такая же искусная в обращении с кулаками и огнестрельным оружием, как и все остальные» в отряде. Еще есть Кат Ши, которого поклонники Final Fantasy 7 будут хорошо знать благодаря его муглу и его высокотехнологичным навыкам, которые он может использовать в бою.

Также были опубликованы скриншоты, демонстрирующие бой, а также вышеупомянутые локации и персонажей.

Final Fantasy 7 Rebirth выйдет на PS5 29 февраля.