Разработчики Final Fantasy 7 Remake хотели дать Клауду более реалистичный меч, но решили остаться верными оригиналу

Во время разработки ремейка Final Fantasy VII у команды возникли серьезные дебаты о внешнем виде и функциональности культового меча Клауда Страйфа, но, к счастью для поклонников, разработчики из Square Enix сохранили оружие в его первозданном, непрактично-гигантском виде.

Об этом рассказал директор ремейка Final Fantasy VII Наоки Хамагучи в интервью французскому игровому обозревателю Жюльену Шьезу, где также присутствовал Гийом Брош, директор проекта Clair Obscur: Expedition 33. Перевод с японского осуществил популярный новостной аккаунт Shinra Archaeology Department.

Когда мы делали ремейк, то задумались о весе меча. "Как Клауд размахивает им одной рукой, это же нереалистично?" В команде даже возникли обсуждения: "Не дать ли Клауду более реалистичную версию Бастер меча"? Однако команда быстро пришла к выводу, что меч "был слишком культовым", и если бы его превратили в обычный клинок, игроки бы этого не приняли.

Решение сохранить гигантский меч, который Клауд, кажется, едва удерживает на плече в начальной сцене игры, оказалось ключевым для сохранения духа оригинала. Бастер меч стал не просто оружием, а символом наследия Final Fantasy VII, узнаваемым даже теми, кто никогда не играл в серию.