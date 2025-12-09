Разработчики Final Fantasy 7 Remake хотели дать Клауду более реалистичный меч, но решили остаться верными оригиналу

Во время разработки ремейка Final Fantasy VII у команды возникли серьезные дебаты о внешнем виде и функциональности культового меча Клауда Страйфа, но, к счастью для поклонников, разработчики из Square Enix сохранили оружие в его первозданном, непрактично-гигантском виде.
Об этом рассказал директор ремейка Final Fantasy VII Наоки Хамагучи в интервью французскому игровому обозревателю Жюльену Шьезу, где также присутствовал Гийом Брош, директор проекта Clair Obscur: Expedition 33. Перевод с японского осуществил популярный новостной аккаунт Shinra Archaeology Department.
Когда мы делали ремейк, то задумались о весе меча. "Как Клауд размахивает им одной рукой, это же нереалистично?" В команде даже возникли обсуждения: "Не дать ли Клауду более реалистичную версию Бастер меча"? Однако команда быстро пришла к выводу, что меч "был слишком культовым", и если бы его превратили в обычный клинок, игроки бы этого не приняли.
Решение сохранить гигантский меч, который Клауд, кажется, едва удерживает на плече в начальной сцене игры, оказалось ключевым для сохранения духа оригинала. Бастер меч стал не просто оружием, а символом наследия Final Fantasy VII, узнаваемым даже теми, кто никогда не играл в серию.
культ? культ
Я бы хотел мод, чтоб его не было видно за спиной, раньше то он бегал бег громадного меча. Ну и желательно меч-револьвер из ФФ8
Все верно. FF - это в первую очередь фэнтэзи, какая к черту реалистичность. Не так давно прошел шестую часть, игра понравилась. Теперь вот за седьмую FF надо будет найти время взяться.
То, что такие мысли и обсуждения в принципе возникли, уже говорит о том, что ремейк делали люди у которых не было понимания что и зачем они делают. Результат закономерен.
Короче, в отделе маркетинга и пиара оказались самые разумные люди, которые не только указали на горы фигурок и прочего, но и предрекли легко прогнозируемые тонны гoвна и ненависти.
так он и не человек - он там супер солдат.
Бывший супер солдат.
то есть в фильме он без проблем им всюду махал а тут значится как то странно, ну с такими разрабами неудивительно что игра получилось такой
Реалистичный меч Клауду? Да вас бы фанаты с глиной смешали))