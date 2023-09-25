Разработчики Final Fantasy VII Rebirth показали регионы игрового мира ©

Более недели назад мы рассказали о новом геймплейном трейлере игры Final Fantasy VII Rebirth, которая выйдет 29 февраля 2024 года. В ней представлен геймплей экшена в реальном времени, который выглядит как никогда впечатляюще. Кроме того, создатели обещают расширенные возможности и увлекательное повествование, наполненное значительными сюжетными поворотами и неожиданными событиями.

А 24 сентября компания-разработчик приятно удивила своих фанатов изображениями регионов мира Final Fantasy VII Rebirth. Это Grasslands, Under Junon, Junon и Gold Saucer.

Первый регион - Grasslands (Луга). Здесь обширный и пышный ландшафт, изобилующий мако. По этим равнинам разбросаны аванпосты и скрытые от глаз посторонних планетарные купели, которые так и ждут, чтобы их обнаружили. Хотя за болотами вас ждут приключения, для их преодоления придется арендовать чокобо на ближайшем ранчо.

Второй регион - Under Junon (Малый Джунон), "бывшая столица одноименной республики". Когда-то процветающий портовый город пережил упадок и разрушения, вызванные Шинрой. Сейчас это заброшенная рыбацкая деревушка, где нашли убежище вынужденные переселенцы.

Третий - Junon (Джунон). Бывшая столица республики, некогда символ надежды и экономического роста, ныне покоится под водой. После завоевания Шинра превратила город в свой второй по величине форпост - сильно укрепленную крепость, включающую подводный реактор.

Последний регион - "Золотое блюдце" (Gold Saucer): "Позолоченный рай", построенный над пустыней Корел, - этот объект, принадлежащий компании Шинра, использует огромное количество мако для питания своих ультрасовременных аттракционов. Парк привлекает туристов со всего мира и развлекает их от рассвета до заката и снова до рассвета", - так описывают его создатели игры.

Если говорить об игре, то грядущее продолжение FF7 Remake займет 150 Гб, причем 100 Гб будет размещено на одном диске, а 50 Гб - на другом, но переключаться между дисками в середине игры не придется, как объяснил директор игры Наоки Хамагучи (Naoki Hamaguchi).

События Rebirth происходит после окончания Final Fantasy VII Remake и служит второй частью трилогии ремейков. Релиз Final Fantasy 7 Rebirth состоится 29 февраля 2024 года на PlayStation 5.