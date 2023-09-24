Разработка Final Fantasy VII Rebirth помогла Square Enix заново открыть дух серии ©

После десятилетия излишне серьезного отношения к серии ремейк Final Fantasy 7 от 2020 года стал своего рода возвращением к забавному и веселому очарованию культовой серии JRPG от Square Enix. Как оказалось, работа над ремейком и его продолжением Final Fantasy 7 Rebirth помогла Square Enix заново открыть для себя то, за что поклонники любили эту франшизу в первую очередь.

В интервью японскому изданию Denfaminico Gamer, разработчики Final Fantasy 7 Rebirth рассказали, что работа над новыми играми помогла компании осознать сильные стороны классических игр FF. После того, как Final Fantasy XIII и Final Fantasy XV претерпели неудачу, с точки зрения сообщества, разработчики почувствовали некую внутреннюю потребность в поиске духа серии, т.е. истинных сильных сторон франшизы.

При создании игр серии Final Fantasy, начиная с Famicom (NES) и заканчивая PlayStation, мы добавляли все самые странные элементы просто потому, что нам этого хотелось, - говорит давний продюсер Ёсинори Китасэ. Сейчас, когда аппаратное обеспечение становится все более мощным, а графика - все более реалистичной, стало гораздо сложнее вставлять безумные идеи, как в прошлом.

Однако, вернув в трилогию ремейков некоторые более милые и забавные идеи Final Fantasy 7, такие как сегмент с переодеванием Клауда или сцены свиданий в "Золотом блюдце", команда поняла, что не обязательно вычеркивать все самое интересное из серии.

При создании этого ремейка мы добавили в игру причуды, которые, как нам кажется, относятся к старым временам, и в то же время мы показываем реалистичный мир, - продолжил Китасе. По-моему, сохраняя баланс между "чувством реальности" и "игрушечностью", мы сохраняем "дух FF7"... Можно сказать, что если бы мы делали упор только на реализм при создании ремейка, то в итоге выбросили бы многие глупые элементы... Мы сохраняем "веселую атмосферу FF7".

Впрочем, уникальность FF7 не изменила планов по созданию новых частей. Так, например, последняя часть серии, Final Fantasy XVI, по сравнению с оригиналом, все еще делает серию более серьезной, более западной.

По мере того как аппаратное обеспечение становится все более совершенным, а время разработки занимает все больше и больше времени, я по-прежнему считаю, что "FF - это игра, в которой есть все и вся, - говорит креативный директор Тецуя Номура. Мы создаем этот ремейк, стремясь "вложить в него все", как в старые добрые времена. Это возможно только потому, что у нас есть оригинальная FF7, как основа для развития".

Одним словом, разработчики добавили в игру то, что хотели, и смогли это сделать, потому что в качестве отправной точки у них была оригинальная FF7. Final Fantasy 7 Rebirth - это не просто ремейк сюжета оригинальной игры, но и вторая часть нового подхода к повествованию. После окончания первой части во второй, скорее всего, произойдут значительные изменения, в том числе и введение в игру главы с Заком Фэйром.

В остальном же напомним, что в продажу Final Fantasy 7 Rebirth поступит 29 февраля 2024 года как временный эксклюзив для PlayStation 5.