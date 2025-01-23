Разработка третьей части ремейка Final Fantasy 7 продвигается очень хорошо

Продвигая Final Fantasy 7 Rebirth для её выпуска на ПК, разработчики Final Fantasy 7 Remake предоставили обнадеживающие новости о следующей игре, которая станет последней в трилогии.

В интервью Famitsu режиссер Наоки Хамагучи сказал:

Все идет очень хорошо. После завершения FF7 Rebirth мы немедленно приступили к работе над третьей игрой, и к концу 2024 года мы завершили версию, способную подтвердить то, к чему нам нужно было стремиться. Мы уже видим направление, в котором хотим двигаться, и мы работаем над этим с начала года. Мы движемся вперед по графику, который установили при запуске проекта ремейка, и надеемся, что вы будете с нетерпением его ждать.

Ёсинори Китасэ, который был вместе с Хамагучи-саном во время интервью, также повторил, что Тэцуя Номура предложил окончательный сценарий для третьей части ремейка Final Fantasy 7 в конце прошлого года. У Номуры-сана было четкое указание: «разработать сценарий, который завершит серию ремейков, уважая при этом оригинальную игру, и в то же время обеспечивая чувство удовлетворения». Эта миссия, похоже, была выполнена, поскольку команды очень довольны концовкой и думают, что фанаты тоже будут довольны.