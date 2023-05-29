Ред XIII из ремейка Final Fantasy VII в качестве оружия использует ошейник ©

Square Enix на официальном аккаунте игры в Twitter раскрыла новые подробности о Ред XIII и его дизайне в Final Fantasy VII Remake. В оригинальной Final Fantasy VII его оружием были украшения для волос, такие как гребни и зажимы. Однако в ремейке вместо них он использует ошейники.

В Final Fantasy VII Remake персонаж Ред XIII присутствует только в качестве приглашенного персонажа, и поэтому игроки не могут увидеть детали его снаряжения на стартовом экране. Представители Square Enix рассказали, что оружием Ред XIII является ошейник Mythril Collar. Это переосмысление Mythril Clip, которая была его стартовым оружием по умолчанию в оригинальной FFVII.

В твите также сообщается, что ошейник Mythril Collar можно найти в филиале Shinra в Нижнем Джуноне. Слоты для материй в ошейнике предназначены для того, чтобы нечеловеческие экспериментальные образцы Шинры, такие как Ред XIII, могли использовать свои способности. Ошейник был специально изготовлен профессором Ходзё, чтобы экспериментальный образец можно было экипировать материей.