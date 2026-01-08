Ремейк Final Fantasy 7 доступен для предварительной загрузки на Xbox Series - потребуется более 100 ГБ свободного места

До выхода Final Fantasy 7 Remake на Xbox Series X|S осталось совсем немного времени, и игра уже доступна для предварительной загрузки на консолях Microsoft, что дает нам представление о значительном размере пакета данных, необходимого для установки.

Фактический размер загрузки составляет 110 ГБ, и это свободное место, необходимое на SSD консоли для выполнения установки, что делает игру от Square Enix тяжеловесной, даже с учётом текущих размеров игр.

Дата релиза назначена на 22 января, но те, кто уже оформил предзаказ, могут скачать и установить игру уже сегодня, так что она будет готова к запуску в день релиза.

Речь идёт о так называемой Intergrade, то есть о версии, содержащей добавленные позже элементы, расширяющие сюжет (с добавлением персонажа Юффи), и улучшения для версии, адаптированной для текущего поколения платформ.