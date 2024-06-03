Ремейк Final Fantasy 7 Remake Part 3 предоставит "еще больше свободы" в бою

Несмотря на всеобщее признание критиками, ролевая игра с открытым миром Final Fantasy 7 Rebirth пока еще не оправдала ожиданий Square Enix по продажам. Однако работа над заключительной частью трилогии ремейков продолжается, и, хотя до ее выхода еще далеко, подробности о ней продолжают поступать.
Например, во время недавнего эпизода Inside Square Enix члены команды разработчиков Final Fantasy 7 Rebirth рассказали о том, что они надеются получить от продолжения. Интересно, что геймдизайнер боевой системы Теруки Эндо (Teruki Endo) считает, что цель состоит в том, чтобы предоставить игрокам «еще больше свободы» в бою, а также в основном геймплее в целом, хотя он и не стал уточнять, в какой именно форме это будет сделано.
Между тем, геймдиректор Наоки Хамагучи также добавил, что команда разработчиков надеется, что заключительная часть трилогии предоставит «другой вид игрового опыта», чем Final Fantasy 7 Remake и Rebirth, и что команда надеется завершить разработку игры как можно скорее.
Ранее в этом году продюсер Ёсинори Китасе заявил, что разработку планируется завершить через три года, так что, если все пойдет по плану, финальная игра трилогии Final Fantasy 7 Remake может появиться в 2027 году.
О "какой свободе в бою" может идти речь, если высокая планка, заданная Postal 2 еще не взята?