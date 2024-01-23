Ремейк Final Fantasy 7 стал самым продаваемым цифровым релизом для PlayStation в истории Square Enix

Final Fantasy 7 Remake стала самой продаваемой игрой Square Enix на PlayStation в цифровом формате, достигнув продаж чуть более 7 миллионов копий. Это также говорит о том, что физические копии становятся менее востребованными, учитывая, что при покупке в цифре пользователи получают доступ к игре мгновенно, что позволяет избежать походов в магазины или ожидания доставки на дом.

Sony также представила специальный телевизор для игры в Final Fantasy 7 Rebirth – Sony Bravia XR. В пресс-релизе говорится, что этот телевизор «является официальным игровым телевизором этой версии, предлагающим непревзойденные игровые возможности для пользователей, которые берут на себя роль Клауда Страйфа и преследуют Сефирота».Также упоминается использование VRR (переменная частота обновления), предполагая, что Final Fantasy 7 Rebirth может поставляться с графическим режимом, который разблокирует частоту кадров при немного более низком разрешении. Однако на момент написания это не было подтверждено.

Final Fantasy 7 Rebirth выйдет эксклюзивом для PS5 в следующем месяце, 29 февраля 2024 года.