Ремейк Final Fantasy 7 выйдет на Nintendo Switch 2 и, по словам инсайдера, "работает как игра для PS5" ©

I am a Hero Too, инсайдер, который заранее раскрыл Persona 3 Reload, раскрыл новые слухи, поделившись некоторой потенциальной информацией о Nintendo Switch 2 или о том, как будет называться следующая консоль компании из Киото и её стартовой линейке, которая также будет содержать ремейк Final Fantasy 7.

Инсайдер заявляет, что «ремейк Final Fantasy 7 выглядит и работает как игра для PS5 на комплекте разработчика Switch 2», и добавляет, что порт, похоже, потребовал очень мало времени на разработку, настолько, что, по его мнению, это одна из стартовых игр новой консоли Nintendo, которая может появиться во второй половине 2024 года.

Это не единственная информация о Nintendo Switch 2, которой поделился I am a Hero Too: в ней говорится, что комплекты разработчика консоли уже некоторое время находятся в руках разработчиков и что консоль обратно совместима с предыдущей моделью.

Он также добавил, что устройство будет использовать картриджи нового типа и, что еще более интересно, будет иметь новую функцию, связанную с использованием камеры, элемента, отсутствовавшего в предыдущей консоли.

Очевидно, что все это информация, которую невозможно проверить, и поэтому к ней следует относиться с недоверием, ожидая новостей от самой Nintendo.