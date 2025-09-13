"Режим бога" в ремейке FF7 - это нормально: режиссер игры ответил хейтерам, критикующим новый режим сложности

В то время как игровое сообщество разрывают жаркие споры о сложности Hollow Knight: Silksong, Square Enix пошла противоположным путем. Вместе с анонсом выхода Final Fantasy 7 Remake Intergrade на Xbox и Switch 2 компания представила радикально новый режим сложности, призванный полностью убрать все барьеры между игроком и сюжетом. А режиссер проекта Наоки Хамагути лично объяснил, почему такой подход - это не "испортить игру", а дать ей новую жизнь.

Новая версия культового ремейка выйдет на платформах Microsoft и Nintendo 22 января. Главной особенностью этого издания станет опция "Оптимизированное прохождение", которая делает персонажей практически бессмертными: у них бесконечное HP и MP, мгновенно заполняются шкалы Limit и ATB, а атаки наносят максимальный урон. По сути, это читерский режим, встроенный прямо в игру официально.

Это решение раскололо комьюнити. В то время как одни игроки восприняли нововведение с энтузиазмом, нашлись и те, кто раскритиковал его в соцсетях, заявив, что такой подход "обесценивает вызов" и "ведет к казуализации сложных игр".

Режиссер проекта Наоки Хамагути в интервью ответил на эту критику, приведя личный пример и объяснив философию подхода.

В наши дни способ потребления контента стал более гибким, как мы видим на примере стриминговых платформ, и люди хотят того же от игр - возможность играть исходя из того, сколько времени у них есть и каков их уровень интереса.

Он добавил:

У меня и самого был личный опыт, когда я хотел во что-то поиграть в своё ограниченное свободное время, но бросал из-за необходимости прокачивать персонажей или долгих перемещений по игровому миру.

Таким образом, Square Enix занимает четкую позицию: вместо того чтобы спорить, что такое "правильная" сложность, они предлагают игрокам самим решать, как им проходить игру. "Режим бога" - это не про падение навыков, а про уважение к чужому времени и выбору.