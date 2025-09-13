"Режим бога" в ремейке FF7 - это нормально: режиссер игры ответил хейтерам, критикующим новый режим сложности

В то время как игровое сообщество разрывают жаркие споры о сложности Hollow Knight: Silksong, Square Enix пошла противоположным путем. Вместе с анонсом выхода Final Fantasy 7 Remake Intergrade на Xbox и Switch 2 компания представила радикально новый режим сложности, призванный полностью убрать все барьеры между игроком и сюжетом. А режиссер проекта Наоки Хамагути лично объяснил, почему такой подход - это не "испортить игру", а дать ей новую жизнь.
Новая версия культового ремейка выйдет на платформах Microsoft и Nintendo 22 января. Главной особенностью этого издания станет опция "Оптимизированное прохождение", которая делает персонажей практически бессмертными: у них бесконечное HP и MP, мгновенно заполняются шкалы Limit и ATB, а атаки наносят максимальный урон. По сути, это читерский режим, встроенный прямо в игру официально.
Это решение раскололо комьюнити. В то время как одни игроки восприняли нововведение с энтузиазмом, нашлись и те, кто раскритиковал его в соцсетях, заявив, что такой подход "обесценивает вызов" и "ведет к казуализации сложных игр".
Режиссер проекта Наоки Хамагути в интервью ответил на эту критику, приведя личный пример и объяснив философию подхода.
В наши дни способ потребления контента стал более гибким, как мы видим на примере стриминговых платформ, и люди хотят того же от игр - возможность играть исходя из того, сколько времени у них есть и каков их уровень интереса.
Он добавил:
У меня и самого был личный опыт, когда я хотел во что-то поиграть в своё ограниченное свободное время, но бросал из-за необходимости прокачивать персонажей или долгих перемещений по игровому миру.
Таким образом, Square Enix занимает четкую позицию: вместо того чтобы спорить, что такое "правильная" сложность, они предлагают игрокам самим решать, как им проходить игру. "Режим бога" - это не про падение навыков, а про уважение к чужому времени и выбору.
Я всегда ЗА наличие таких режимов - самое то, когда хочется просто "погулять" по миру игры ради сюжета и пейзажей. Со спокойной совестью для таких целей юзаю трейнеры, а тут прям официально в одну из любимых игр такой режим "завезут" - шикарно! Мне не 15 лет, чтобы что-то в играх "превозмогать" и кому-то что-то "доказывать", мне трудностей и в жизни хватает)) Захочу - пройду на харде, захочу - на ультра-изи. СпасиБо разрабам, которые дают разные варианты. В ремастерах других "Финалок", кстати, подобные опции тоже есть, и можно гринд ради гринда просто отключить и наслаждаться игрой. В A Plague Tale - Requiem тоже есть сюжетный режим, в котором помереть можно только от крыс, а враги рядовые убить игрока не могут - всегда радуюсь, если разрабы о людях думают
Никто не заставляет гамать на этом режиме, в детстве, помню прикольно было с читами играть, чувствуя себя неуязвимым. Такой режим должен быть в каждом соулсе, чтобы по фану пробежаться по миру, не напрягаясь.
А где первоначальное превью-изображение с выпавшей из обтягивающего топа грудью Тифы?
Модератор поменял. Что-то ПГ слегка соевым становится, хотя пикча была вполне приличной.
Согласен. Изображение было пикантным, но правил сайта точно не нарушало.
А что за изображение? Мне интересно стало.
Ох уж эти хардкорщики с бесконечным запасом времени
Зумеры без друзей и семьи которых как будто под дулом пистолета кто-то насильно заставляет выбирать этот уровень сложности.
А это эксклюзивный уровень сложности бля консолей или на пк он тоже появился?
Хорошо бы и на комп
читы в сингле это нормальная тема, особенно когда это делают разрабы бесплатно, садомазерам лишь бы порваться, что их игра не насилует.
Читы для сингл игр - норм. Жаль только,что с таким геймплеем играть все равно не хочется.
Нет. Это исключительно про НЕ уважение к геймерам. Скажем так, это всё равно что в футболе каждому из 11 футболистов дать по мячу, чтоб каждый с гарантией на 100% забил свой мяч в ворота. Ну типа теперь может каждый забить гол. Это обесценивает тех людей, которые вложили много сил в тренировки, чтоб забивать мячи. Тоже самое даёт "режим бога" в играх - НЕ уважение к геймерам и обесценивание их времени на тренировку. Это прямое НЕ уважение времени геймеров. И к выбору оно не имеет никакого отношения.
Выбор: это тренироваться и за счёт скилла пройти игру, либо НЕ проходить. А если врубаешь "режим бога" - это значит ты просто врубил "режим бога"... это НЕ выбор. Это всё равно что полицейский включил мигалку на крыше, чтобы ему дорогу уступили. Это НЕ выбор. Это отсутствие выбора. Это всё равно что уравниловка в казино для всех с равным шансом проиграть и ничего не приобрести взамен.
Игры - это НЕ кино. Смысл игр в том, чтобы в них играть. "Режим бога" уничтожает геймплей и говорит людям, мол смысл игр не в том, чтобы играть, а просто чтобы называть ИГРАМИ. Смысл в названии. Это прямое неуважение к геймерам.
Это всё равно что все тексты книг заменить на краткое изложение и заявить, а нафига читать книги целиком, если можно прочесть краткий пересказ? Это всё равно что оскорбить любителей книг. Тоже самое с играми. Точка.