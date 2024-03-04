Режиссер FF7 Rebirth объяснил, чем его вдохновили Ghost of Tsushima и The Witcher 3

Как изветсно Ghost of Tsushima была одним из источников вдохновения при разработке второй части римейка Final Fantasy 7, Rebirth. Создатель ролевой игры, Наоки Хамагучи, объяснил, что построение и разделение карты острова Цусима в приключениях Джина Сакаи послужило хорошей базой при создании локаций в его игре.
В интервью Rappler Хамагучи-сан подчеркнул, что формула, использованная Sucker Punch, прекрасно подошла для определения пространства и времени.
"В качестве вдохновения мы взяли немного от Ghost of Tsushima. В этой игре есть две части - верхняя и нижняя. И верхняя часть становится доступной по мере прохождения сюжета. Это в какой-то степени дало нам представление о том, как нужно обозначить пространство, насколько большой будет карта мира", - сказал в интервью режиссер.
The Witcher 3: Wild Hunt также использовалась разработчиками Final Fantasy 7 Rebirth в качестве эталона. Если Tsushima помогла набросать карту, то путешествие Геральта подсказало, как ее наполнить.
"И потом, контент, который должен быть размещен на карте, в The Witcher 3 очень хорошо с этим справился. Второстепенный контент в этих областях служит способом отображения развития персонажей и знакомства с каждым героем в этой области, и в какой-то степени Witcher 3 послужил вдохновением для Rebirth. Так что на вторичный контент и эти части меня очень вдохновил Witcher 3", - добавил он.
Final Fantasy 7 Rebirth произвела фурор после выхода на PS5, покорив как специализированных критиков, так и геймеров. А вскоре она станет еще лучше: Square Enix готовит к выпуску патч, который улучшит графику и общее освещение игры.
посмотрим, что получится в итоге. Я тоже могу вдохновиться работами Пикассо и начать малевать картины, но не факт, что у меня выйдет также круто. А этот Хамагучи в ремейке ФФ7 отличился лишь тем, что налепил кучу кишкообразных локаций и набил их унылыми квестами и бэктрекингом, с древним, как г*вно мамонта, геймплеем и ограничениями.
Уже не первый раз читаю, что Ghost of Tsushima кого то вдохновляет.
Его вдохновили вопросики на карте?