Режиссер Final Fantasy 7 Rebirth ответил на 129 вопросов об игре в видео

В рамках репортажа, посвящённого Final Fantasy 7 Rebirth, Game Informer опубликовал интересное видео, в котором директор игры Наоки Хамагучи отвечает на 129 вопросов о новом приключении Клауда и компании.

Очевидно, что не все вопросы интересны или имеют отношение к игре, например, некоторые касаются вкусов Хамагучи в различных областях, тогда как другие касаются информации, уже сообщенной в предыдущих интервью, например, о разной, но очень важной роли, которую Зак будет играть в событиях игры.

Есть также некоторые шутливые или не по теме, например: «Как Ред XIII ездит на чокобо?», «С каким персонажем Super Smash Bros. Клауд лучше всего ладит?»

В любом случае, это интересное видео в ожидании запуска игры. Очевидно, что некоторые вопросы содержат спойлеры о событиях предыдущей части, поэтому избегайте просмотра, если вы еще не играли в нее.

Напоминаем, что Final Fantasy 7 Rebirth будет доступна с 29 февраля 2024 года эксклюзивно для PS5.