Режиссер Final Fantasy 7 Rebirth сообщил свежую информацию о разработке третьей части трилогии

Выступая в интервью YouTube-блогеру Жюльену Кьезе, директор Final Fantasy 7 Rebirth Наоки Хамагути заявил, что с точки зрения презентации команда разработчиков трилогии ремейка Final Fantasy 7 уже добилась прогресса в работе над сценарием третьей игры. Он добавил, что разработка третьей игры сейчас находится в ситуации, аналогичной той, в которой находилась Final Fantasy 7 Rebirth в конце производства Final Fantasy 7 Remake.

Судя по всему, разработка трилогии идет стабильно и в соответствии с планами Square Enix. Судя по промежутку времени между выпуском Final Fantasy 7 Remake и Final Fantasy 7 Rebirth, третья часть трилогии, скорее всего, выйдет где-то в 2028 году.