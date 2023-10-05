Режиссер Final Fantasy VII Rebirth хотел, чтобы в игре было ощущение неразрывной связи между мирами ©

Недавно новостное издание BBC взяло интервью у разработчиков Final Fantasy VII Rebirth, в том числе у режиссера Наоки Хамагучи (Naoki Hamaguchi). В интервью были затронуты несколько тем, в частности, реализация открытого мира.

Во-первых, у игроков не будет полной свободы действий, так как будут действовать ограничения, не позволяющие попасть в определенные зоны. Однако по мере прохождения сюжета вы сможете разблокировать эти зоны. Кроме того, одним из важнейших направлений разработки было создание открытого мира Final Fantasy VII Rebirth как "единого пространства", где все органично связано друг с другом.

По мнению г-на Хамагучи, разработчикам было важно, чтобы открытый мир работал как "единое пространство", в котором "все города, все подземелья и все остальное было бы органично связано в единое пространство".

"Это была очень важная функция, которую мы хотели добавить в игру, и мы хотели сосредоточиться на идее, что вы даете игроку возможность исследовать и познавать мир", - объяснил Хамагучи.

Безусловно, уже сейчас очевидно, что Final Fantasy VII Rebirth не стремится повторить успех или дизайн таких полноценных игр с открытым миром, как Tears of the Kingdom. Напротив, исходя из комментариев Хамагучи, открытый мир здесь хотят изобразить в некотором роде компактным, что представляется непростой задачей.

Final Fantasy VII Rebirth - это продолжение первой части трилогии Final Fantasy VII Remake. Новая часть гораздо более амбициозна, чем первая, ее действие происходит до "Забытой столицы" из оригинальной игры.

Final Fantasy VII Rebirth выйдет на двух дисках 29 февраля 2024 года на PlayStation 5.