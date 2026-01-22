Режиссёр Final Fantasy 7 Remake призывает фанатов Smash Bros познакомиться с историей Клауда и Сефирота

С релизом Final Fantasy 7 Remake на Nintendo Switch 2, режиссёр серии Наоки Хамагути обратился к фанатам Super Smash Bros. Ultimate, особенно тем, кто впервые познакомился с Клаудом Страйфом и Сефиротом именно через файтинг.

«Даже если вы никогда не играли в Final Fantasy 7 и не слышали о ней, вы могли встретить Клауда и Сефирота в Super Smash Bros. Ultimate и могли заинтересоваться этими персонажами, даже не зная, кто они», — говорит Хамагути.

Он подчеркнул, что ремейк даёт возможность глубже погрузиться в историю и происхождение персонажей, а сюжетная линия игры позволяет понять их мотивации и личность. «Если вам интересны эти персонажи, это отличный способ узнать, откуда они пришли», — добавил режиссёр, призывая всех попробовать Final Fantasy 7 Remake на Switch 2.

Final Fantasy 7 Remake — сюжетный JRPG с фокусом на персонажей и историю оригинальной игры, тогда как Клауд и Сефирот стали популярными среди широкой аудитории благодаря их появлению в Smash Bros.