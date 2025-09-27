Режиссёр ремейка Final Fantasy 7 одобряет Xbox Series S, сказав, что она довольно хороша в плане характеристик

Бюджетная консоль Microsoft стала мишенью для разработчиков, которые утверждают, что Xbox Series S тормозит разработку, несмотря на то, что эти теории неоднократно опровергались.

Удивительно, но Xbox Series S теперь получила высокую оценку от одного разработчика. В преддверии выхода игры режиссёр ремейка Final Fantasy 7 назвал Xbox Series S «надёжным» железом с точки зрения характеристик.

В интервью Windows Central директору ремейка Final Fantasy 7 Наоки Хамагучи задали вопрос о процессе разработки игры, в частности для Xbox Series S, в сравнении с Xbox Series X и PS5. Хамагучи ответил:

Что касается аппаратных характеристик, я бы сказал, что Xbox Series S на самом деле довольно хороша. Мы не столкнулись с серьёзными проблемами с вычислительной мощностью, но многие из них были связаны с памятью.

Хоть директор игры и похвалил аппаратное обеспечение Xbox Series S, он также подчеркнул, насколько большое внимание уделяется оптимизации игры.

Оптимизация — это то, о чём мы всегда думали, работая над версией для ПК. Для Final Fantasy 7 Remake мы взяли некоторые принципы, заложенные в Nanite для Unreal Engine 5, и создали собственное решение для Unreal Engine 4. Нам удалось обеспечить стабильную графику и получить верификацию Steam Deck. Мы очень гордимся нашими достижениями, даже на системах с низкими характеристиками.

Кроме того, Хамагучи рассказал о мультиплатформенном подходе Square Enix и добавил, что он поклонник Xbox. Директор намекнул на появление большего количества портов игр Square Enix для Xbox в будущем.

Во-первых, у нас в Square Enix новый президент, поэтому у нас появилось новое направление в плане выпуска мультиплатформенных игр. Я считаю, что это самый важный момент. Наша цель — сделать Final Fantasy доступной всё более широкой аудитории посредством мультиплатформенных релизов на разных устройствах. Будь то Xbox Cloud Gaming, консольные устройства или портативные ПК — это теперь стало основной философией Square Enix.



Я сам, безусловно, фанат Xbox. Я сделаю всё возможное, чтобы Square Enix и дальше могла охватывать более широкую аудиторию, включая Xbox.

Возвращаясь к теме, Xbox Series S в последнее время набирает популярность в индустрии. Ранее в этом году Warhorse Studio похвалила бюджетную консоль за улучшение общей игровой производительности, а недавно разработчики Battlefield 6 сделали аналогичное заявление.