Режиссёр ремейка Final Fantasy 7 рассказал о возможности увидеть трилогию на Xbox Series X|S

Выйдут ли Final Fantasy 7 Remake и Rebirth на Xbox Series X|S? Режиссер Наоки Хамагучи не дал чёткого ответа на этот вопрос, но его заявления GamesRadar, безусловно, вселяют надежду.

В частности, он сказал, что хочет, чтобы в трилогию играло как можно больше людей, включая тех, у кого есть консоль Xbox Series X|S, подчеркнув, что это также соответствует новой мультиплатформенной стратегии Square Enix, целью которой является выпуск большего количества игр на несколько платформ.

Что касается Final Fantasy 7, на данный момент мы ничего не можем сказать, но я определённо хочу донести Final Fantasy 7 и серию Remake до как можно большего количества игроков, поэтому мы хотим создать такую ​​ситуацию, в которой в будущем в неё смогут играть больше игроков, и мы хотим посмотреть в этом направлении.

Как вы, возможно, уже знаете, в мае Square Enix объявила о новой стратегии, которая предполагает мультиплатформенный подход и больший упор на качественный аспект, а не на количественный. Таким образом, это важный поворотный момент для компании, которая в последние годы опубликовала множество игр в эксклюзивном режиме (например, ремейки Final Fantasy 7, а также Final Fantasy 16). Первые шаги в этом новом направлении уже были замечены с выходом Final Fantasy 14, Octopath Traveler 2 и Final Fantasy Pixel Remaster Collection на Xbox Series.

Как и Наоки Ёсида (режиссёр и продюсер FF14 и продюсер FF16), Хамагучи также убеждён, что это только первый шаг в будущее со все большим количеством мультиплатформенных игр Square Enix, и что это также распространяется на индустрию в целом.

Я думаю, что это выходит за рамки Final Fantasy 7. Это действительно сдвиг в индустрии, и я думаю, что сейчас мы чувствуем, что индустрия изменилась, поскольку сегодня существует так много разных платформ и сред, на которых люди играют. Раньше можно было выпустить игру на одной платформе и привлечь на эту платформу большинство игроков.



Сегодня ситуация гораздо более разнообразна, поэтому я думаю, что именно поэтому наш генеральный директор Такаши Кирю решил больше двигаться в сторону мультиплатформенной стратегии: это путь, по которому идёт индустрия.

Когда его спросили, каково его личное мнение по этому поводу, Хамагучи добавил:

Это всего лишь личное мнение, но у меня самого есть Xbox. Я думаю, что это отличная аппаратная платформа. Мне нравится Xbox.