Режиссёр трилогии Final Fantasy VII Remake заявил о мощном старте версий для Switch 2 и Xbox Series X|S

Соруководитель трилогии ремейка Final Fantasy VII Remake Наоки Хамагути сообщил, что недавние релизы игры на Nintendo Switch 2 и Xbox Series X|S демонстрируют «очень сильные» результаты на старте.

В интервью японскому изданию Automaton разработчик отметил, что реакция аудитории превзошла ожидания. По его словам, обе версии занимают высокие позиции в цифровых чартах, а физические копии активно раскупаются в крупных розничных сетях. Хамагути подчеркнул, что показатели продаж ясно указывают на успешный запуск на новых платформах.

Для серии это особенно важный момент. После более сдержанного старта Final Fantasy VII Rebirth на PlayStation 5 Square Enix нуждалась в позитивной динамике. Судя по текущим данным, расширение аудитории за счёт дополнительных платформ стало оправданным шагом.

Хамагути также прокомментировал обсуждение вокруг технической стороны финальной главы трилогии. Несмотря на популярность Unreal Engine 5 (с его технологиями Nanite и Lumen), команда решила сохранить Unreal Engine 4 для разработки третьей части.

По словам режиссёра, переход на новый движок мог бы замедлить производство и создать дополнительные риски, если бы график развития UE5 изменился. Кроме того, у студии уже есть собственный доработанный пайплайн на базе UE4, отточенный во время работы над Rebirth. Это упрощает оптимизацию и перенос игры на разные платформы.

Хамагути заверил фанатов, что сохранение прежней технологии не повлияет на качество проекта. Напротив, команда использует накопленный опыт, чтобы сделать финал трилогии ещё масштабнее и технологичнее.