Руководитель Final Fantasy 7 Remake рассказал, как пройти игру за один день

Наоки Хамагучи, со-директор Final Fantasy 7 Remake и руководитель разработки следующих частей трилогии, рассказал о новых функциях, которые упрощают прохождение игры и позволяют экономить время даже самым занятым игрокам.
Недавние версии игры для Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2, вышедшие почти через пять лет после релиза на PlayStation 4 и PC, получили несколько улучшений и оптимизаций. Среди них — опции ускоренного геймплея, включая «режим бога», который даёт полный запас HP и MP и позволяет бесконечно использовать специальные приёмы. Это делает сражения с боссами и крупными противниками менее стрессовыми и превращает их в эффектное шоу.
Кроме того, в обновлении добавлена возможность перематывать кат-сцены, чтобы игроки могли тратить больше времени на сам игровой процесс. Аналогичные обновления уже вышли на PS4, PS5 и PC, позволяя всем фанатам серии пользоваться новыми функциями.
«Я думаю, некоторые игроки теперь смогут пройти Remake за один день», — шутит Хамагучи. Действительно, с включённым максимальным ATB и возможностью бесконечно использовать мощнейшие способности игра превращается в стремительный спринт по миру Мидгар.
Разработчик отметил, что цель этих нововведений — дать игрокам возможность наслаждаться историей Клауда и его друзей в удобном темпе, не теряя удовольствия от JRPG. Новые функции, по его словам, особенно ценны для тех, кто хочет погрузиться в игру, но ограничен во времени.
