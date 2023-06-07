Саундтрек Final Fantasy 7 Rebirth включает множество новых треков и несколько новых аранжировок из ремейка FF7 ©

Square Enix продолжает делиться подробностями о грядущем сиквеле Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy VII Rebirth, на этот раз сосредоточив внимание на музыке. В исполнении музыкального руководителя Кейджи Кавамори мы получаем еще один пост на официальном аккаунте игры в Твиттере, обещая много новых треков и несколько новых аранжировок музыки из предыдущей игры.

Для Final Fantasy VII Rebirth было создано много новых треков, и мы также сделаем несколько новых аранжировок треков из Final Fantasy VII Remake.

Final Fantasy VII Rebirth – это второе название трилогии, начатой с Final Fantasy VII Remake. Она была официально представлена год назад с довольно странным трейлером, который определенно вызвал у фанатов больше вопросов, чем ответов. Игра выйдет на PS5 зимой 2023 года.