Final Fantasy 7 30.05.1998
8.5 789 оценок

Саундтрек Final Fantasy 7 Rebirth включает множество новых треков и несколько новых аранжировок из ремейка FF7

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monk70
Новости

Square Enix продолжает делиться подробностями о грядущем сиквеле Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy VII Rebirth, на этот раз сосредоточив внимание на музыке. В исполнении музыкального руководителя Кейджи Кавамори мы получаем еще один пост на официальном аккаунте игры в Твиттере, обещая много новых треков и несколько новых аранжировок музыки из предыдущей игры.

Для Final Fantasy VII Rebirth было создано много новых треков, и мы также сделаем несколько новых аранжировок треков из Final Fantasy VII Remake.

Final Fantasy VII Rebirth – это второе название трилогии, начатой с Final Fantasy VII Remake. Она была официально представлена год назад с довольно странным трейлером, который определенно вызвал у фанатов больше вопросов, чем ответов. Игра выйдет на PS5 зимой 2023 года.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Беркут Слеер

Что ж треки лишними не бывают. В конце, концов, их отдельно скачать можно. Однако, похоже разработчики мягко хотят намекнуть, что понадобиться -- ну очень крутое железо.

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Offn

Да. В виде ПС5.

(пока порт не сделают года через 1.5-2)

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