Слух: ремейк Final Fantasy 7 выйдет на Xbox в этом году, FF7 Rebirthв 2026 году

Еще один день, еще одна порция игровых слухов, на этот раз связанных с PlayStation-эксклюзивом Final Fantasy 7 Remake от Square Enix. Если верить слухам, то уже в этом году пользователи Xbox смогут познакомиться с первой частью трилогии ремейков.

Как утверждает NateTheHate в своем подкасте, Final Fantasy 7 Remake выйдет на Xbox позже в этом году. Продолжение, Final Fantasy 7 Rebirth, также выйдет на Xbox, но уже в 2026 году, если все пойдет по намеченному графику. Пока это всего лишь слухи, но Джез Корден (Jez Corden) из WIndos Central поддержал его, заявив, что утверждения NateTheHate соответствуют действительности, согласно его источникам.

Как всегда, не стоит верить всем этим слухам. Впрочем, даже если этот слух окажется ложью, не стоит забывать, что Square Enix, по всей видимости, движется к тому, чтобы больше не выпускать эксклюзивы для конкретных платформ. В декабре об этом сообщило IGN Brazil после разговора с продюсером франшизы Йошинори Китасе. По словам Китасе, они больше не могут полагаться на эксклюзивы.

Скорее всего, больше подробностей об этом будет раскрыто на январском Xbox Developer_Direct. Сама презентация пройдет в тот же день, что и релиз Rebirth на PC, 23 января 2025 года.