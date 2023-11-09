Слух: В Final Fantasy 7 Rebirth может войти 17-минутный CGI-пересказ событий первой части ремейка

Final Fantasy 7 Rebirth уже стала одним из самых долгожданных релизов 2024 года, и для тех, кто с нетерпением ждет выхода этой игры, появились новые слухи о том, что она будет содержать продолжительное предисловие.

Если вы уже играли в Final Fantasy 7 Remake, вышедшую в 2020 году, и не хотите проходить ее заново, чтобы вспомнить некоторые события сюжета, то благодаря предполагаемому 17-минутному CGI-пересказу перед игроками откроется вся картина.

Правда, официального подтверждения этому нет, но первоначально информация появилась на одном из корейских форумов, где говорилось, что об этой детали упомянул сам продюсер Ёсинори Китасэ в одном из интервью.

По сообщениям одного из корейских форумов сообщества Final Fantasy 7 Rebirth, есть интервью, в котором Ёсинори Китасе упоминает, что этот сегмент из последнего трейлера Rebirth является частью 17-минутного CGI-эпизода, раскрывающей краткое содержание Final Fantasy 7 Remake, с которым можно будет ознакомиться в любой момент игры.

Возможно, это будет еще более логично, если учесть слова сорежиссера Final Fantasy 7 Rebirth Мотому Ториямы, заявившего в социальных сетях, что для того, чтобы получить удовольствие от Rebirth, не обязательно проходить Remake.

"Мы провели подготовительную работу, чтобы игроки, которым не довелось сыграть в первую игру, смогли в полной мере насладиться Final Fantasy VII Rebirth", - заявил Мотому Торияма.

Ёсинори Китасе и режиссер Наоки Хамагучи высказались примерно так же, заявив, что Final Fantasy 7 Rebirth в полной мере будет понятна и новым игрокам.

Final Fantasy 7 Rebirth выйдет 29 февраля 2024 года для PS5.