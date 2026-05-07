Создатель трилогии ремейков Final Fantasy 7 признался, что хотел изменить судьбу Аэрис ещё ребёнком

Наоки Хамагучи, режиссёр трилогии ремейков Final Fantasy 7, признался, что ещё в школьные годы вместе с друзьями пытался найти способ оживить Аэрис после её трагической гибели в оригинальной игре. Этот опыт оставил у него глубокий след и повлиял на подход к созданию ремейка.
Хамагучи отметил, что для него участие в проекте стало одновременно огромной честью и тяжёлой ответственностью. В Final Fantasy 7 Rebirth Аэрис всё ещё погибает в Храме Древних, но игра оставляет больше пространства для интерпретации её судьбы — появляются намёки на её проявления перед Клаудом, что добавляет загадочности и эмоциональной глубины повествованию.
По словам режиссёра, команда уделила особое внимание развитию отношений между персонажами, эмоциональной динамике и интеграции этих элементов во все аспекты игрового процесса — от боевой системы до роста персонажей и механик прокачки.
В 7ой финалке,финально,никто не погибает из жителей планеты.Они все возвращаются в Лайфстрим. Древние к нему еще и ближе,чем современные люди.
Вот осуши Шинра Лайфстрим до конца,была бы еще 1 мёртвая планета )
Может Дженова так и появилась? На другой планете , корпорация высосала всю жизнь,а то,что когда-то было защитником Лайфстрима (Как Минерва) Стало космической погибелью.
Да уже поняли все, что ее спасут к финалу.
Скорей бы 3-ю часть.