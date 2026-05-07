Создатель трилогии ремейков Final Fantasy 7 признался, что хотел изменить судьбу Аэрис ещё ребёнком

Наоки Хамагучи, режиссёр трилогии ремейков Final Fantasy 7, признался, что ещё в школьные годы вместе с друзьями пытался найти способ оживить Аэрис после её трагической гибели в оригинальной игре. Этот опыт оставил у него глубокий след и повлиял на подход к созданию ремейка.

Хамагучи отметил, что для него участие в проекте стало одновременно огромной честью и тяжёлой ответственностью. В Final Fantasy 7 Rebirth Аэрис всё ещё погибает в Храме Древних, но игра оставляет больше пространства для интерпретации её судьбы — появляются намёки на её проявления перед Клаудом, что добавляет загадочности и эмоциональной глубины повествованию.

По словам режиссёра, команда уделила особое внимание развитию отношений между персонажами, эмоциональной динамике и интеграции этих элементов во все аспекты игрового процесса — от боевой системы до роста персонажей и механик прокачки.