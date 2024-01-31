Создатели Final Fantasy 7 Rebirth поздравили игроков с юбилеем Final Fantasy 7 трогательным роликом

С момента выхода оригинальной Final Fantasy 7 прошло уже более двух десятилетий. За это время серия успела заполучить культовый статус и породить множество игр с уникальными персонажами, историями и целыми мирами. В этот день, 31 января 1997 года, свет увидела одна из самых знаковых частей Final Fantasy 7, и в честь юбилея авторы опубликовали трогательный ролик.

Компания Square Enix поздравила игровое сообщество с 27-летием с момента релиза Final Fantasy 7 на первой PlayStation. Разработчики отметили культовый статус проекта, который сохраняет актуальность по сей день, благодаря ремастерам и полноценным ремейкам. Вместе с этим было опубликовано специальное видео из предстоящей Final Fantasy 7 Rebirth, на котором Клауд играет на пианино музыкальную тему "Happy Birthday".

Final Fantasy 7 Rebirth является второй частью из запланированных трех частей ремейка оригинальной Final Fantasy 7. Клауд, Баррет, Тифа, Айрис и Ред XIII сбегают из тоталитарного города Мидгар и отправляются во внешний мир по следам Сефирота, где их ждут новые приключения.

Напомним, ранее авторы рассказали, почему отказались от использования Unreal Engine 5 в Final Fantasy 7 Rebirth.

Релиз игры запланирован на 29 февраля 2024 года на PS5.