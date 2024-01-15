Создатели Final Fantasy VII Rebirth продемонстрировали почти мгновенное путешествие по новой огромной карте

В Твиттере были продемонстрированы новые кадры Final Fantasy VII Rebirth, демонстрирующие возможность быстрого перемещения в игре, которая позволяет игрокам за считанные секунды переходить к ключевым местам на огромной карте игры, в немалой степени благодаря SSD PS5.
Final Fantasy VII Rebirth представляет собой огромный мир, который предстоит исследовать, пока Клауд и его товарищи отправляются из Мидгара через континент в поисках Сефирота. Как и в оригинальной Final Fantasy VII, эта вторая глава серии ремейков позволяет игрокам исследовать большие территории мира, хотя очевидно, что в FFVII Rebirth этот элемент был значительно расширен.
Креативный директор Final Fantasy VII Rebirth недавно рассказал, что решил взяться за этот проект, так как знал, что кто-то из Square Enix позже опередит его. В конце прошлого года команда разработчиков также подтвердила, что FFVII Rebirth выйдет с тремя уровнями сложности, и подробно рассказала, чего игроки могут ожидать от Реда XIII, когда он станет постоянным членом группы.
Square Enix выпустит Final Fantasy VII Rebirth для PS5 29 февраля 2024 года.
Да не мгновенное. Еще и НПС с тенями на глазах прогружаются
В Цусиме переход секунду занимает. Тут стандарт обычного ссд.