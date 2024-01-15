Создатели Final Fantasy VII Rebirth продемонстрировали почти мгновенное путешествие по новой огромной карте

В Твиттере были продемонстрированы новые кадры Final Fantasy VII Rebirth, демонстрирующие возможность быстрого перемещения в игре, которая позволяет игрокам за считанные секунды переходить к ключевым местам на огромной карте игры, в немалой степени благодаря SSD PS5.

Final Fantasy VII Rebirth представляет собой огромный мир, который предстоит исследовать, пока Клауд и его товарищи отправляются из Мидгара через континент в поисках Сефирота. Как и в оригинальной Final Fantasy VII, эта вторая глава серии ремейков позволяет игрокам исследовать большие территории мира, хотя очевидно, что в FFVII Rebirth этот элемент был значительно расширен.

Креативный директор Final Fantasy VII Rebirth недавно рассказал, что решил взяться за этот проект, так как знал, что кто-то из Square Enix позже опередит его. В конце прошлого года команда разработчиков также подтвердила, что FFVII Rebirth выйдет с тремя уровнями сложности, и подробно рассказала, чего игроки могут ожидать от Реда XIII, когда он станет постоянным членом группы.

Square Enix выпустит Final Fantasy VII Rebirth для PS5 29 февраля 2024 года.