Создатели Final Fantasy VII Remake: "Ключ к качественному порту на Switch 2 - освещение"

Final Fantasy VII Remake, впервые вышедшая на PlayStation 4 в 2020 году и позднее получившая версии для PS5 и ПК, готовится к релизу на Nintendo Switch 2 и Xbox Series X|S в 2026 году. В интервью AUTOMATON Japan руководитель разработки Наоки Хамагути рассказал, как команда справлялась с оптимизацией игры под новую консоль.

По его словам, Switch 2 обладает мощным железом, но в портативном режиме производительность ограничена требованиями по энергопотреблению. Чтобы обеспечить стабильную работу, разработчики сосредоточились на грамотной оптимизации. Особое внимание уделили системе освещения.

«Сегодня именно освещение определяет качество графики и эмоции персонажей. Если идти на упрощения, игра начинает выглядеть дешёвой», — пояснил Хамагути.

Вместо компромиссов с освещением команда снизила нагрузку в других зонах — например, в тумане и постобработке. В результате порт стабильно работает на Switch 2 при 30 кадрах в секунду, сохраняя визуальную выразительность.

Хамагути также отметил, что консоль обладает большим объёмом памяти, что особенно упрощает портирование в стационарном режиме.

«Если правильно использовать возможности Switch 2, можно добиться именно того качества, которого ждут игроки. Это действительно впечатляющее устройство», — подчеркнул он.

Final Fantasy VII Remake выйдет на Switch 2 и Xbox Series X|S в 2026 году и станет одной из первых крупных JRPG на новой консоли Nintendo.