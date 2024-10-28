Спидраннеры нашли способ спасти одну из главных героинь в Final Fantasy 7

Несмотря на выход ремейка Final Fantasy 7 в нескольких частях, классическая версия игры по-прежнему пользуется большой популярностью среди геймеров, особенно спидраннеров. Они не оставляют попыток установить новый рекорд по самому быстрому прохождению японской ролевой игры и при этом ищут способ спасти одну из главных героинь. На днях популярным спидраннерам AceZephyr и Kuma удалось изобрести уникальный трюк, который позволяет избежать трагедии (почти).
Речь идет о сюжетной линии Аэрис, которой по сюжету игры уготована не самая приятная судьба. Новая находка спидраннеров позволяет перескочить из Мидгара сразу в Забытый город, где герои обычно прощаются с Аэрис. С этим трюком героиня остается в отряде и до самого финала может сопровождать команду, наблюдая за собственной смертью от руки Сефирота и сражаясь в финальной битве.
Повторить этот трюк будет непросто: он включает использование чокобо для обмана игровой карты, что позволяет Клауду "прогуляться" по воде прямо к Забытым землям. Однако пока способ не является полностью надежным, поскольку случайные столкновения с врагами на воде приводят к зависанию игры. К тому же, поскольку игра не рассчитана на присутствие Аэрис в команде на этом этапе, определенные сцены также вызывают ошибки. Несмотря на эти ограничения, сообщество продолжает искать решения, включая эксперименты с паузой для обхода встреч с врагами.
Эта находка, если удастся устранить баги, может сократить время спидрана примерно на два часа, позволяя быстрее пройти первый диск.
пиндосский петушок пускай отлижет у себя!)) Аэрис после смерти легко вернуть в команду достаточно две галки в чит проге поставить и она снова появляется и до самого конца можно с ней играть,что то припоздал этот клоунский спидраннер так как это уже давно всем известно))) по крайней мере истиным любителям серии.
вы только посмотрите на это анимешное лицо, на эти большие не реалистичные глаза, ну точно не из этой планеты чудище. Пришелец настоящий гуманоид