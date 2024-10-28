Спидраннеры нашли способ спасти одну из главных героинь в Final Fantasy 7

Несмотря на выход ремейка Final Fantasy 7 в нескольких частях, классическая версия игры по-прежнему пользуется большой популярностью среди геймеров, особенно спидраннеров. Они не оставляют попыток установить новый рекорд по самому быстрому прохождению японской ролевой игры и при этом ищут способ спасти одну из главных героинь. На днях популярным спидраннерам AceZephyr и Kuma удалось изобрести уникальный трюк, который позволяет избежать трагедии (почти).

Речь идет о сюжетной линии Аэрис, которой по сюжету игры уготована не самая приятная судьба. Новая находка спидраннеров позволяет перескочить из Мидгара сразу в Забытый город, где герои обычно прощаются с Аэрис. С этим трюком героиня остается в отряде и до самого финала может сопровождать команду, наблюдая за собственной смертью от руки Сефирота и сражаясь в финальной битве.

Повторить этот трюк будет непросто: он включает использование чокобо для обмана игровой карты, что позволяет Клауду "прогуляться" по воде прямо к Забытым землям. Однако пока способ не является полностью надежным, поскольку случайные столкновения с врагами на воде приводят к зависанию игры. К тому же, поскольку игра не рассчитана на присутствие Аэрис в команде на этом этапе, определенные сцены также вызывают ошибки. Несмотря на эти ограничения, сообщество продолжает искать решения, включая эксперименты с паузой для обхода встреч с врагами.

Эта находка, если удастся устранить баги, может сократить время спидрана примерно на два часа, позволяя быстрее пройти первый диск.