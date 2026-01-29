Square Enix анонсировала переиздание оригинальной Final Fantasy VII в Steam

Компания Square Enix официально сообщила о подготовке обновленной версии оригинальной игры Final Fantasy VII для платформы Steam. Согласно заявлению издателя, все пользователи, у которых уже есть текущая копия игры, получат доступ к новинке абсолютно бесплатно и без дополнительных условий.

Важные изменения коснутся доступности старой версии в магазине. После релиза обновления нынешний вариант игры будет переименован в FINAL FANTASY VII – 2013 Edition и полностью изъят из продажи. При этом он останется в библиотеках пользователей, которые успели приобрести его ранее. Тем, кто купит игру сейчас, достанутся обе версии сразу, что позволит сохранить доступ к изданию 2013 года и автоматически получить новое.

Разработчики отдельно отметили вопрос совместимости файлов сохранений. Перенести прогресс между версиями не получится, так как сохранения от 2013 Edition будут работать только с соответствующим изданием, а файлы новой версии окажутся несовместимы со старым клиентом.

На данный момент дата выхода обновленной Final Fantasy VII не уточняется. Сейчас на игру в Steam действует скидка 60 процентов, которая продлится до 4 февраля.