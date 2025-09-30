ЧАТ ИГРЫ
Final Fantasy 7 30.05.1998
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.7 1 775 оценок

Square Enix добавит читы во все версии Final Fantasy 7 Remake Intergrade

Gruz_ Gruz_

Когда стало известно, что успешная экшен- RPG Final Fantasy 7 Remake Intergrade выйдет на Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2, разработчики также рассказали, что в ней появится новая функция чит-кодов.

С их помощью можно будет увеличить количество жизней, увеличить урон или получить доступ к бесконечному количеству предметов. Разумеется, многих фанатов эта новость изрядно раздосадовала. Впрочем, Square Enix уверяет, что в игре будет немало интересного, даже если она не будет представлять сложности для многих игроков.

После анонса стали задавать вопрос, а будет ли эта функция доступна для FF7 Remake на PlayStation 5 и ПК. Теперь Square Enix подтвердила ее добавление в виде обновления. По всей видимости, это произойдет в январе следующего года, в это же время игра появится на Xbox и Switch 2.

