Square Enix добавит читы во все версии Final Fantasy 7 Remake Intergrade

Когда стало известно, что успешная экшен- RPG Final Fantasy 7 Remake Intergrade выйдет на Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2, разработчики также рассказали, что в ней появится новая функция чит-кодов.

С их помощью можно будет увеличить количество жизней, увеличить урон или получить доступ к бесконечному количеству предметов. Разумеется, многих фанатов эта новость изрядно раздосадовала. Впрочем, Square Enix уверяет, что в игре будет немало интересного, даже если она не будет представлять сложности для многих игроков.

После анонса стали задавать вопрос, а будет ли эта функция доступна для FF7 Remake на PlayStation 5 и ПК. Теперь Square Enix подтвердила ее добавление в виде обновления. По всей видимости, это произойдет в январе следующего года, в это же время игра появится на Xbox и Switch 2.