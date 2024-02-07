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Final Fantasy 7 30.05.1998
Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
8.6 1 124 оценки

Square Enix добавит новый контент в демо-версию Final Fantasy 7 Rebirth перед релизом полной игры

monk70
Новости

Демо-версия позволит игрокам управлять Клаудом или Сефиротом во время инцидента в Нибельхейме, а перед запуском появится часть региона Джунон.

Square Enix подтвердила, что Final Fantasy 7 Rebirth сегодня получит бесплатную демо-версию для всех игроков PS5. Демо-версия, слитая ранее в рекламе, будет включать в себя главу воспоминаний о Нибельхейме и позволит игрокам управлять Клаудом или Сефиротом.

Однако это еще не все. Креативный директор Тэцуя Номура подтвердил, что команда добавит игровую часть в Джунон между запуском демо-версии и выпуском игры. Она продемонстрирует свободу исследования, которую могут ожидать игроки. Точный масштаб контента не подтвержден, но, возможно, это первый раз, когда Square Enix добавляет контент в демо-версию PS5 после ее запуска.

Final Fantasy 7 Rebirth выйдет 29 февраля на PS5.

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