Square Enix начала масштабную кампанию по удалению фанатской манги для взрослых с Тифой

По данным популярного аккаунта AnimeTrends, Square Enix начала масштабную кампанию по удалению платных додзинси (фанатская манга для взрослых, в основном 18+) с персонажами своих игр на двух крупных японских платформах - FANZA и pictSPACE. Удаления происходят без предварительного предупреждения. В первую очередь под удар попали работы с Тифой Локхарт из Final Fantasy 7, которые годами свободно продавались на этих маркетплейсах.

Один из пострадавших авторов подтвердил, что за четыре дня у него удалили сразу 19 работ. По основной версии сообщества, триггером стала волна контента, сгенерированного с помощью ИИ. Однако источники отмечают, что под раздачу попадают и классические додзинси, нарисованные вручную.

"Эра монетизации Тифы без последствий подошла к концу", - лаконично резюмирует AnimeTrends. Пост уже набрал более 2,5 миллиона просмотров и вызвал бурную дискуссию в аниме-сообществе. Часть пользователей поддерживает действия правообладателя, напоминая, что вторичные произведения всегда существовали в "серой зоне" и зависят от разрешения владельца прав. Другие возмущаются: "Рисовали годами, а теперь все под нож". Пока официальных комментариев от Square Enix не поступало.