Square Enix обновила размер дистрибутива ремейка FF7 для Switch 2: теперь игра весит почти 100 ГБ

Ранее Square Enix сообщила, что размер Final Fantasy 7 Remake на Switch 2 составит 90 ГБ, что сделает ее самой «большой» игрой на консоли Nintendo. Впрочем, сегодня данная информация была скорректирована, и оказалось, что и без того огромный размер дистрибутива амбициозного порта для Switch 2 на самом деле займет еще больше места.

Как указано в официальном сообщении, размер обновления актуален для обеих версий, которые появятся на консоли в январе: Standard Edition и Digital Deluxe Edition:

Размер дистрибутива Final Fantasy 7 Remake Intergrade для Switch 2 в стандартной версии — 95 ГБ (ранее 90 ГБ).

Размер дистрибутива Final Fantasy 7 Remake Intergrade в версии Deluxe Edition для Switch 2 — 99 ГБ (ранее 93,8 ГБ).

Square Enix не стала уточнять, почему игра занимает 95 ГБ, но уже можно с уверенностью сказать, что это одна из самых «тяжелых» игр для Switch 2, которая займет почти половину из 256 ГБ памяти консоли.

Релиз Final Fantasy 7 Remake Intergrade для Switch 2 состоится 22 января 2026 года, одновременно с версией для Xbox Series.