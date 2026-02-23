ЧАТ ИГРЫ
Square Enix объяснила, почему волосы Клауда в Final Fantasy 7 Remake на Switch 2 выглядят так рвано и неопрятно

2BLaraSex 2BLaraSex

Расширенная версия ремейка Final Fantasy 7 Remake Intergrade успешно дебютировала 22 января на Nintendo Switch 2. И если версии для консолей Microsoft и PC получили преимущественно хвалебные отзывы, то владельцы гибридной консоли Nintendo обратили внимание на специфический визуальный недочет: в некоторые моменты прическа главного героя Клауда выглядит неопрятно, а текстуры волос кажутся рваными и нечеткими.

Директор игры Наоки Хамагути в интервью AUTOMATON признал проблему и объяснил, что дело не в лени разработчиков, а в сложной физике пикселей. Волосы Клауда прорисованы очень детально, и чтобы они выглядели гладко на экране, игра использует специальные технологии сглаживания. Они смешивают несколько кадров, чтобы убрать "лесенки" по краям.

Но у Nintendo Switch 2 есть портативный режим. Чтобы консоль не перегревалась и дольше держала заряд, в сложных сценах игра автоматически понижает разрешение, а потом "достраивает" картинку с помощью технологии DLSS. Именно здесь возникает конфликт: метод, который делает волосы красивыми, плохо дружит с методом, который экономит батарею. В итоге в некоторые моменты прическа Клауда начинает выглядеть неопрятно.

Хамагути подчеркнул, что это не баг, а особенность железа. В док-режиме, когда консоль подключена к телевизору, таких проблем нет. Разработчики обещают и дальше работать над оптимизацией, чтобы сгладить эти шероховатости к выходу следующей части - Final Fantasy 7 Rebirth на Switch 2, которая выйдет 3 июня.

Авраам Линкольн

Кто из этих двух женственных и милых девушек, Клауд? Или Клауд это уменьшительное от Клаудия?

Искусственный интеллeкт
волосы выглядят так рвано и неопрятно

обычные волосы после секаса

saiditsme

А кому он там под хвост даёт в игре?

Нейтан Дрейк saiditsme

Тифе.

saiditsme Нейтан Дрейк

Так она того, транс 0_о

ModestDL

Потому что свич не тянет волосы.

