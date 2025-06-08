Square Enix официально объявила о выходе FF7 Remake Intergrade на Xbox Series X/S этой зимой, а FF16 уже доступна

Долгожданный момент для фанатов Xbox настал: Square Enix официально объявила о выходе Final Fantasy 7 Remake Intergrade на Xbox Series X/S этой зимой. Точная дата релиза пока не раскрывается, но это значительный шаг — ранее популярные игры Final Fantasy долго оставались эксклюзивами PlayStation.
Кроме того, на Xbox Series X/S теперь доступна Final Fantasy 16 — масштабный экшен 2023 года, который уже можно купить вместе с двумя дополнениями. Это открывает новые возможности для игроков на платформе Microsoft погрузиться в мир Final Fantasy.
Вопрос о релизе Final Fantasy 7 Rebirth на Xbox также начинает проясняться: согласно слухам, экшн-RPG выйдет на этой платформе ориентировочно в 2026 году. Таким образом, Square Enix постепенно расширяет аудиторию своих культовых проектов, позволяя всё большему числу игроков насладиться любимыми сериями.
даже не ребертх.в интергрейд уже поиграли сто раз все кто хотел и теже боксеры на пк если им была интересна эта игра