Square Enix официально объявила о выходе FF7 Remake Intergrade на Xbox Series X/S этой зимой, а FF16 уже доступна

Долгожданный момент для фанатов Xbox настал: Square Enix официально объявила о выходе Final Fantasy 7 Remake Intergrade на Xbox Series X/S этой зимой. Точная дата релиза пока не раскрывается, но это значительный шаг — ранее популярные игры Final Fantasy долго оставались эксклюзивами PlayStation.

Кроме того, на Xbox Series X/S теперь доступна Final Fantasy 16 — масштабный экшен 2023 года, который уже можно купить вместе с двумя дополнениями. Это открывает новые возможности для игроков на платформе Microsoft погрузиться в мир Final Fantasy.

Вопрос о релизе Final Fantasy 7 Rebirth на Xbox также начинает проясняться: согласно слухам, экшн-RPG выйдет на этой платформе ориентировочно в 2026 году. Таким образом, Square Enix постепенно расширяет аудиторию своих культовых проектов, позволяя всё большему числу игроков насладиться любимыми сериями.