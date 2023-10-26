Square Enix опубликовала 1,5 часа расслабляющего саундтрека из Final Fantasy

Огромную коллекцию потрясающих композиций из серии Final Fantasy теперь можно прослушать в одном ролике. Компания Square Enix опубликовала видеоролик с записью более 20 музыкальных треков из разных частей франшизы, общая продолжительность которых составляет целых 1,5 часа. Прослушать их все можно совершенно бесплатно и прямо здесь.
В одном ролике Square Enix собрала саундтреки как из старых частей Final Fantasy, так и совершенно новых. Все они объединены общей темой — мелодией на фортепиано, поэтому отлично подходят для создания атмосферного и расслабляющего настроения, которым известны некоторые моменты из оригинальных игр.
Компания обещает расширить эту коллекцию вместе с выходом Final Fantasy 7 Rebirth. Ремейк игры будет включать улучшенные версии оригинального саундтрека, а также некоторые совершенно новые композиции для каждого из центральных персонажей. Услышать обновленное музыкальное сопровождение игры получится 29 февраля 2024 года на PlayStation 5.
Красиво!!!!!
Из 8, 9 у меня всегда на компе, многие слушая вспоминаешь разные города, места и вообще детство. https://youtu.be/SaceNUyChKg