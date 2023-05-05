Square Enix поделилась концепт-артами юной Тифы в ремейке FFVII ©

В Японии пятого мая отмечают День защиты детей, поэтому Square Enix поделилась подробностями о дизайне персонажа молодой Тифы в Final Fantasy VII Remake. Нашему вниманию представлены концепт-арты и игровые рендеры, на которых она изображена в возрасте восьми и тринадцати лет.

Как в одном, так и в другом возрасте она носила женственные наряды, в отличие от того спортивного гардероба, который она носит во взрослой жизни.

Когда ей было восемь лет, Тифа носила белое платье. В нем есть карманы, что очень удобно для нее. В тринадцать лет она стала носить сандалии без носков, которые теперь имеют более высокий каблук. В юности Тифа постоянно носила распущенные волосы. Поскольку сейчас, во взрослом возрасте, она носит хвост, чтобы волосы не мешали ей во время боя, такая прическа может быть обусловлена скорее практическими соображениями, чем модой.

В Японии День защиты детей - последний день Золотой недели. В День детей семьи запускают коинобори (ветряные часы в форме карпа), демонстрируют миниатюрные японские доспехи и кукол, а также едят кавшивамоти и чимаки.

Final Fantasy VII Remake доступна на PS4, PS5 и Windows PC. В 2023 году также ожидается выход Final Fantasy VII Ever Crisis для мобильных устройств.