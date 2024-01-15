Square Enix подробно описала боевые способности Юффи и Кат Ши в Final Fantasy 7 Rebirth

Нет недостатка в предвкушении предстоящего запуска Final Fantasy 7 Rebirth, и Square Enix еще больше усилила его, выпустив новые подробности игры. Компания опубликовала скриншоты и подробную информацию о некоторых локациях и персонажах игры, а также подробно описала боевые способности Юффи и Кат Ши, которые будут представлены как новые члены группы.

Разумеется, за Юффи можно было играть в эпизоде INTERmission Final Fantasy 7 Remake Intergrade, поэтому ее игровой процесс будет знаком игрокам. В бою она использует базовые атаки, используя свою метательную звезду, которая накапливает ATB быстрее, чем у большинства других персонажей, а также может использовать наполненные магией приемы ниндзюцу.

Одной из наиболее интригующих способностей Юффи является Доппельгангер, которая, как следует из названия, позволяет ей, как выразилась Square Enix, «атаковать в тандеме со своим клоном, что позволяет ей еще более эффективно использовать слабости врагов». Между тем, ее метательная звезда не только делает ее специалистом дальнего боя, ее приемы ниндзюцу также распространяются на множество различных элементов.

Между тем, Кат Ши — это тот, кого вы можете использовать, если предпочитаете ловких и быстрых персонажей, кроме того, он также может привлечь своего компаньона-мугла, чтобы помочь ему в бою. Помимо способностей, которые по-разному зависят от «удачи», Кат Ши также может усиливать союзников и даже атаковать врагов атакой Дропкик, катаясь на своем мугле.

Между тем, Кат Ши и Юффи также смогут использовать синергические способности, которые представляют собой специальные атаки, которые могут быть инициированы различными комбинациями двух персонажей. Синергическая способность Юффи и Кат Ши, называемая «Вертушка Мугла», позволит им атаковать врагов, используя «секретную технику ниндзя».

Final Fantasy 7 Rebirth выйдет на PS5 29 февраля.