Square Enix пофиксила проблемы с работой DualSense в Final Fantasy 7 Remake и Rebirth

Под занавес уходящего года компания Square Enix подготовила обновление для двух частей ремейка Final Fantasy 7.

Так, ремейк Final Fantasy 7 получил обновление до версии 1.003 на PS5 и до версии 1.005 в Steam и Epic Games Store. В свою очередь, Final Fantasy 7 Rebirth обновилась до версии 1.080. По словам Square Enix, это небольшие обновления, которые исправляют проблемы, касающиеся работы вибрации контроллеров DualSense на PS5 и PC.

Следующим релизом в серии станет PC-версия FF7 Rebirth, которая выйдет 23 января 2025 года. При оформлении предзаказа в EGS или Steam на игру действует 30% скидка. Те, кто оформит предварительный заказ, также получат несколько бонусов: призыватель Moogle и два предмета брони. FF7 Rebirth на PC будет отличаться улучшенным освещением и текстурами, а также поддержкой DLSS и VRR.