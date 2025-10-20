Square Enix показала различия ремейка Final Fantasy 7 Intergrade на разных платформах

Издательство Square Enix опубликовало сравнительное видео Final Fantasy 7 Remake Intergrade, в котором наглядно показаны производительность и графика версий для Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК. Наряду с этим видео, директор игры Наоки Хамагути заявил, что он очень рад тому, что FF7 Remake Intergrade и остальные игры серии FF7 Remake станут доступны на всех платформах.

По словам Хамагути, технические характеристики Nintendo Switch 2 позволили Square Enix «воссоздать полноценный Мидгар», благодаря чему Intergrade стала возможной на данной платформе. Final Fantasy 7 Rebirth и Remake Part 3 появятся на Switch 2 и Xbox Series в рамках мультиплатформенной стратегии Square Enix.

Версия для Switch 2, состоящая из базовой игры и DLC Episode INTERmission, будет работать с частотой 30 fps, обеспечивая «плавную производительность и четкое изображение». Также в игре будет функция «Streamlined Progression», которая даст игрокам доступ к неограниченному MP и HP, неограниченному лимиту и шкале ATB во время сражений, 9999 урону, более легкому получению способностей оружия и многому другому.

Релиз FF7 Remake Intergrade для Xbox Series и Switch 2 запланирован на 22 января 2026 года, а до конца текущего года должна выйти демоверсия.