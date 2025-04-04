Square Enix показала скриншоты FF7 Intergrade для Nintendo Switch 2 в разрешении 4K

Издательство Square Enix опубликовала четыре новых скриншота Final Fantasy 7 Remake Intergrade для Nintendo Switch 2 в разрешении 4K, анонсированной во время проведения презентации Nintendo Direct: Nintendo Switch 2. Данная версия игры включает в себя как Final Fantasy 7 Remake, так и DLC Episode INTERmission с Юффи Кисараги.

И хотя во время анонса игры никаких подтверждений о ее производительности или разрешении не прозвучало, скриншоты, которые выложила Square Enix, сделаны в разрешении 4K.

Выпуск игры станет очень знаковым по многим причинам, особенно если учесть прошлое Final Fantasy 7 и Nintendo. Кроме того, г-н Хамагути попросил поклонников следить за будущим развитием ремейка Final Fantasy 7 и Nintendo Switch 2, так что, скорее всего, в какой-то момент и Final Fantasy 7 Rebirth появится Switch 2.

Третья и последняя игра в рамках ремейка FF7 находится в разработке, и уже есть подтверждение, что игра не будет эксклюзивом для систем нового поколения, таких как PS6.