Square Enix продолжает публиковать странные сообщения о FF7 Rebirth - Мы увидим новых персонажей в команде Клауда ©

Square Enix продолжает что-то предвещать относительно следующей игры Final Fantasy 7 Remake. Официальный аккаунт в Twitter поделился пятым комментарием разработчиков от 6 июня 2023 года. На этот раз сообщение поступило от геймдиректора боевой системы Final Fantasy 7 Rebirth Тэруки Эндо (Teruki Endo), который сообщил, что мы увидим в команде главного героя новых персонажей.

Он также сообщил, что в Final Fantasy VII Rebirth появятся новые способы взаимодействия с нынешними и новыми персонажами. Мы уже знаем, что Аэрис, Баррет, Red XIII и Тифа будут с Клаудом, когда группа покинет Мидгар. Юффи появилась в DLC Intermission. Это может быть предвестием появления кого-то вроде Винсента или совершенно новых персонажей.

В Final Fantasy VII Rebirth к вам в бою присоединятся новые товарищи, и вы сможете сотрудничать с другими членами партии еще теснее, чем раньше.

Каждое из этих сообщений было кратким, а зачастую и довольно очевидным. Первое из них говорит о том, что Square Enix все еще пытается определить более точную дату выхода игры, помимо "зимы 2023 года". Во втором говорилось о том, что будет показано больше мира игры, после того как в первой части основное внимание было уделено событиям в Мидгаре. В третий и четвертый день говорилось о направлении повествования игры, а также о том, что для игры во вторую часть не обязательно знание событиий Final Fantasy 7 Remake. По одной из теорий все эти ежедневные сообщения приведут к новой презентации игры 8 июня и, возможно, это произойдет на Summer Game Fest 2023.

Ожидается, что Final Fantasy 7 Rebirth появится на PS5 зимой 2023 года. Final Fantasy VII Remake доступна для PS4, PS5 и ПК. В новой трилогии будет и третья игра.