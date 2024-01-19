Square Enix рассчитывает на успехи Final Fantasy 7 Rebirth и дополнения к Final Fantasy 14

Square Enix опубликовала стенограмму вопросов и ответов с последней конференции по финансовым результатам, в которой новый генеральный директор Такаси Кирю рассказал о бизнесе и планах издательства.

Из этого документа мы узнаем, что продажи грядущей Final Fantasy VII Rebirth - самая большая переменная, от которой зависит способность Square Enix достичь целевого показателя годовой операционной прибыли (55 миллиардов иен, или чуть больше 371 миллиарда долларов по текущему курсу).

Поскольку отзывы на игру на данный момент очень хорошие, Square Enix ожидает, что она внесет значительный вклад в доходы в текущем квартале. Благодаря синергии с игрой, компания также ожидает хороших показателей от Final Fantasy VII Ever Crisis, которая в марте также отметит полугодовую годовщину.

Square Enix также надеется на более высокие показатели Final Fantasy XIV благодаря только что прошедшему фестивалю фанатов в Tokyo Dome. По словам компании, это позволит постепенно нарастить ажиотаж перед расширением Dawntrail, которое выйдет летом 2024 года.

Ранее во время конференции господин Кирю объяснил, что, хотя в первой половине финансового года доходы от игры снизились по сравнению с предыдущими двумя годами из-за затишья в операционном цикле, показатели подсегмента MMO все еще считаются высокими.

Учитывая всю информацию, представленную на фестивалях фанатов в Лас-Вегасе и Лондоне, Square Enix ожидает, что ажиотаж, вызванный расширением, приведет к хорошим показателям в будущем.

Господин Кирю также отметил, что прогресс в достижении цели по доходам на весь год соответствует ожиданиям, а выпуск PC-версии и DLC к Final Fantasy 16 в подходящее время имеет целью максимизировать продажи игры в течение 18 месяцев.

Господин Кирю также признал, что Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai подверглась жесткой критике, а также тот факт, что у игры есть проблемы. Square Enix считает, что причиной провала стал разрыв во времени с выходом аниме и разница между заявленными характеристиками игры и тем, что получили покупатели.

Интересно, что Square Enix начала учитывать в процессе разработки отзывы покупателей, которые играли в ее игры для смарт-устройств до выхода. Теперь компания работает над тем, чтобы сделать то же самое для своих игр для консолей и ПК, учитывая отзывы покупателей на начальных этапах разработки.Square Enix рассчитывает на Final Fantasy VII Rebirth, чтобы достичь целевого показателя годовой прибыли