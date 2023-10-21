Square Enix сравнила скриншоты багги из Final Fantasy VII Rebirth и оригинала

Square Enix поделилась скриншотами Final Fantasy VII и FFVII Rebirth, сравнивая Багги. Транспортное средство появилось как одно из первых средств передвижения по карте мира в оригинальной игре. В ремейке он снова появляется с той же целью, только с измененным внешним видом, который делает его более похожим на традиционный автомобиль.

Во-первых, вот как Багги выглядел в оригинальной игре. Это была красная машина с четырьмя парами колес, внешне напоминающая корабль.

Вот скриншот, показывающий, как выглядит Багги в Final Fantasy VII Rebirth, с сохранением некоторых элементов дизайна FFVII. Он больше похож на грузовик, хотя у него все еще четыре пары колес. Он также открыт сверху, как пикап или джип, по сравнению с закрытой оригинальной версией.

Багги — один из двух возвращающихся транспортных средств, утвержденных для второй части трилогии. Square Enix также отметила, что самолет Tiny Bronco вернется. Как и Багги, он позволяет группе получить доступ к местам, куда они обычно не могут добраться пешком. Однако, хотя внешний вид Tiny Bronco подтвержден, Square Enix пока ничего не сообщила о его владельце Сиде Хайвинде.

Final Fantasy VII Rebirth выйдет на PS5 29 февраля 2024 года, а действие эксклюзивного соглашения закончится 29 мая 2024 года. FFVII Remake доступен для PS4, PS5 и ПК.